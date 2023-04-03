



Дания и Норвегия передадут Украине тысячи снарядов

Дания и Норвегия договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом говорится в сообщении датского Минобороны в понедельник, 3 апреля.



Это означает, что сборка боеприпасов калибра 155 мм (норвежские корпусы, датские пороховые заряды, пламегасители и зажигательные трубки) будет проводиться в Дании для дальнейшей передачи украинской стороне.



"Украинцы по-прежнему остро нуждаются в боеприпасах для своей борьбы за свободу против России. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания активно занимается подготовкой различной военной помощи. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией", – сказал министр обороны Дании Троэльса Лунд Поульсен.



Точные сроки выпуска и доставки снарядов не уточняются. Но указано, что боеприпасы подходят под артиллерийские самоходки Caesar, которые Дания подарила Украине в начале 2023 года.



"Поэтому ожидается, что снаряды будут переданы вместе с системами", – отметили датские военные.



Ранее правительство Дании и парламент договорились о создании фонда в размере 7 млрд крон ($1 млрд). Эти деньги пойдут на гражданскую, военную и экономическую помощь Украине.