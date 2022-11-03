



Данилов: Власть в РФ переходит "кадыровским отрядам и пригожинским зекам"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нынешнее руководство РФ находится в стадии потери контроля над властью, поскольку она стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки.



"Кремль в стадии потери контроля. Власть на РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам. РФ превратилась в типичную failed state (страна, где правительство не контролирует ситуацию - ред.). Далее - дестабилизация, демонтаж, депутинизация", - отметил Данилов.



Напомним, ранее в американском Институте изучения войны (ІSW) заявили, что растущая популярность олигарха Евгения Пригожина угрожает пошатнуть имидж российского президента Владимира Путина как "сильного человека".