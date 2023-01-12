



Данилов: В годовщину войны Россия может пойти ва-банк

Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. На данный момент в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", хотят отчитаться о хотя бы каких-нибудь успехах за год войны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.



При этом по словам Данилова, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты". "24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - предположил он.



Ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.



Отметим, что Россия в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года.