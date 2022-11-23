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Данилов: Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны
23.11.2022 16:19 Раиса Вовк

Данилов: Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны

Россия сегодня в очередной раз нанесла массовые ракетные удары по Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после такого террора не может идти речь о мирных переговорах с РФ. 

"Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "Шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание - уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины!", - написал Данилов Twitter.
 

Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщили во многих областях. 

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