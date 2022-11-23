



Данилов: Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны

Россия сегодня в очередной раз нанесла массовые ракетные удары по Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после такого террора не может идти речь о мирных переговорах с РФ.



"Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "Шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание - уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины!", - написал Данилов Twitter.



Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші «шахіди». Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони 🇺🇦! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022

Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщили во многих областях.