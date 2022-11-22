



Данилов: Россия способна еще на три-четыре мощных удара по Украине

Российские оккупанты могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.



"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы", - отметил секретарь СНБО.



Он также добавил, что у противника все еще остается очень большое количество ракет С-300, но с запасами высокоточных - все не так хорошо.



"Есть понимание, сколько осталось - определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ - это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много. Что касается высокоточных ракет - мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами", - подчеркнул Данилов.