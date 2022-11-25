



Данилов: Российская армия ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ

"Вторая трансформаторная армия" ведет "героическую" борьбу с ГЭС и ТЭЦ, но Украина победит и на этом энергетическом фронте. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.



Напомним, после последней ракетной атаки энергетики обеспечили уже более 70% потребностей потребления в Украине. Но ремонтные работы продолжаются, поэтому по всей стране продолжают отключение.



Россия выбирает цели для атак и какие энергообъекты могут стать следующими. В РФ знают, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре.