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Данилов: Российская армия ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ
25.11.2022 20:21 Раиса Вовк

Данилов: Российская армия ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ

"Вторая трансформаторная армия" ведет "героическую" борьбу с ГЭС и ТЭЦ, но Украина победит и на этом энергетическом фронте. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Напомним, после последней ракетной атаки энергетики обеспечили уже более 70% потребностей потребления в Украине. Но ремонтные работы продолжаются, поэтому по всей стране продолжают отключение.

Россия выбирает цели для атак и какие энергообъекты могут стать следующими. В РФ знают, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре. 

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