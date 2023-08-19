



Секретарь СНБО рассказал, какое будущее Украины определил Путин

Кремль не рассматривает никаких вариантов существования мира, в котором будет Украина как суверенное независимое государство, убежден секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



"Для Путина единственный приемлемый формат – это окончательная, раз и навсегда, ликвидация "украинского вопроса". Все решения приняты и они окончательны. Все остальное – иллюзия самообмана", – отметил секретарь СНБО, пишет NV.



По его словам, Россия сейчас вкладывает все силы и ресурсы для материализации извечной ненависти ко всему украинскому, "в экспресс-режиме проходит все этапы попыток разрушения Украины, которые она внедряла веками".



Главное, на чем фокусируется Кремль, – физическое уничтожение украинцев, деукраинизация захваченных территорий и перевоспитание в антиукраинском духе детей, которые были депортированы в РФ, пишет Данилов.



Украинцы давно поняли, с кем имеют дело, и понимают настоящие планы и намерения Москвы, в то же время прозрение Запада происходит значительно медленнее, констатировал он.



В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, мотивируя это якобы необходимостью провести "денацификацию" и "демилитаризацию". Намерение кремлевского режима провести мгновенную спецоперацию натолкнулось на мужественное сопротивление украинской нации. Союзники помогают Украине поставками оружия и техники.



За полтора года агрессии жертвами российско-фашистских войск стали десятки тысяч мирных жителей, около 8 млн украинцев покинули страну. РФ депортировала по меньшей мере 19 тысяч детей.

