



Данилов по итогам заседания СНБО: время настало - никто и ничто не остановит ВСУ

Алексей Данилов коротко подвел итоги экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое во вторник, 6 июня, экстренно собрал Президент Украины Владимир Зеленский: время настало - никто и ничто не остановит ВСУ.



"Кратко о результатах заседания СНБО - ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало", - написал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.



Секретарь СНБО назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС – "принципиально новым этапом российской агрессии".



"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: освобождение Украины, борьба с нацистами, поражение исключительно военных объектов и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов. Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны", – написал Алексей Данилов в своем Twitter.



Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 6, 2023

О том, что никто и ничто уже не остановит контрнаступление, заявили и в ВСУ.



Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.



Так, в заявлении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в

Telegram

-канале говорится: "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины".

В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий".

Как сообщал

Mignews

, 6 июня 2023 года около 03:00

российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС

в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.



Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.



Видео и фотоподборка этой без преувеличения трагедии ТУТ



Читайте также:



Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский экстренно собирает СНБО. Детали



Командование ВСУ: россияне взорвали Каховскую ГЭС, местных жителей эвакуируют