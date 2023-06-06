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Данилов по итогам заседания СНБО: время настало - никто и ничто не остановит ВСУ
06.06.2023 11:36 Mignews.ua

Данилов по итогам заседания СНБО: время настало - никто и ничто не остановит ВСУ

Алексей Данилов коротко подвел итоги экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое во вторник, 6 июня, экстренно собрал Президент Украины Владимир Зеленский: время настало - никто и ничто не остановит ВСУ.

"Кратко о результатах заседания СНБО - ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало", - написал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Секретарь СНБО назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС – "принципиально новым этапом российской агрессии".

"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: освобождение Украины, борьба с нацистами, поражение исключительно военных объектов и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов. Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны", – написал Алексей Данилов в своем Twitter.
 

О том, что никто и ничто уже не остановит контрнаступление, заявили и в ВСУ. 

Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.

Так, в заявлении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале говорится: "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины".

В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий".

Как сообщал  Mignews, 6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. 

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Видео и фотоподборка этой без преувеличения трагедии ТУТ 

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