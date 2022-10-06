



Данилов Матвиенко: Думайте о покаянии перед Родиной и о линии защиты в Гааге

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов посоветовал спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко думать не о мирных переговорах, а о покаянии перед Родиной и линии защиты в Гааге.



"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге", - написал он в Фейсбуке в четверг вечером.



"Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете очень далеко…", - написал также Данилов.



Ранее Матвиенко призвала к срочным переговорам между парламентами Украины и России, но на российских условиях.