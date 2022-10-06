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Данилов Матвиенко: Думайте о покаянии перед Родиной и о линии защиты в Гааге
06.10.2022 23:59 Евгения Маркова

Данилов Матвиенко: Думайте о покаянии перед Родиной и о линии защиты в Гааге

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов посоветовал спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко думать не о мирных переговорах, а о покаянии перед Родиной и линии защиты в Гааге.

"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге", - написал он в Фейсбуке в четверг вечером.

"Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете очень далеко…", - написал также Данилов.

Ранее Матвиенко призвала к срочным переговорам между парламентами Украины и России, но на российских условиях.

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