



Данилов: Ликвидация Зеленского до сих пор на повестке дня Кремля

По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.



Российские власти не отказались от "задачи" ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, как физически, так и политически. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".



"Задачи по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - сказал он.



По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.



"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил секретарь СНБО.



Данилов также уточнил, что в конце февраля-начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского.



"Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают", - добавил Данилов.



Напомним, в 2022 году советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский пережил более десяти попыток покушений на жизнь.