Данилов: Ликвидация Зеленского до сих пор на повестке дня Кремля
По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.
Российские власти не отказались от "задачи" ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, как физически, так и политически. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".
"Задачи по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - сказал он.
По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.
"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил секретарь СНБО.
Данилов также уточнил, что в конце февраля-начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского.
"Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают", - добавил Данилов.
Напомним, в 2022 году советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский пережил более десяти попыток покушений на жизнь.