



Данилов Кремлю: дальше будет дороже и больнее

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявления Кремля о "готовности вести переговоры".



Во вторник, 27 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-террорист Россия якобы "сохраняет свою готовность вести переговоры".



"Украина никогда не была против переговоров с РФ… по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", — отреагировал Данилов на своей страницы в Twitter.



Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что с Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.



Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор с помощью переговоров хочет выиграть время для продолжения агрессии и что сейчас соглашение о мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована и хочет уничтожить Украину военным путем.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что лучший способ вести переговоры с Россией — на поле боя.