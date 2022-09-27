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Данилов Кремлю: дальше будет дороже и больнее
27.09.2022 18:09 Евгения Маркова

Данилов Кремлю: дальше будет дороже и больнее

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявления Кремля о "готовности вести переговоры".

Во вторник, 27 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-террорист Россия якобы "сохраняет свою готовность вести переговоры".

"Украина никогда не была против переговоров с РФ… по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", — отреагировал Данилов на своей страницы в Twitter.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что с Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор с помощью переговоров хочет выиграть время для продолжения агрессии и что сейчас соглашение о мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована и хочет уничтожить Украину военным путем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что лучший способ вести переговоры с Россией — на поле боя.

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