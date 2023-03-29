



Даниэль Хагари - новый пресс-секретарь ЦАХАЛа

Назначение происходит в штаб-квартире пресс-секретаря Армии обороны Израиля на севере Тель-Авива на церемонии под наблюдением уходящего в отставку главы операций ЦАХАЛа генерал-майора Одеда Басюка.



Кочав возглавлял пресс-службу Армии обороны Израиля около двух лет.



На церемонии Кочав сказал о важности общественного доверия к ЦАХАЛу. “Без общественного доверия мы не сможем достичь нашей цели”, — говорит он.



Будущее Кочава в ЦАХАЛе пока неизвестно.



Хагари, который женат и имеет четверых детей, служит в армии с 1995 года, в основном в элитном военно-морском подразделении Shayetet 13.



В своем выступлении Хагари также подчеркнул общественное доверие. Он говорит, что отдел пресс-секретаря должен пользоваться доверием как израильских журналистов, так и иностранной прессы.



