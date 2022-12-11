



Дани Данон: разногласия внутри коалиции - признак демократизации

Депутат Кнессета и бывший посол Дани Данон все еще надеется получить пост спикера Кнессета нового созыва и считает, что фракция "Ликуд" передаст ему должность.



В интервью 7 каналу он назвал уходящее правительство "опасным" и выразил уверенность, что до конца отведенного срока коалиция удастся сформировать кабинет.



"Что касается графика, мы сближаемся", — сказал Данон, отмечая, что завтра от имени новой коалиции будет избран спикер Кнессета и "к Хануке в правительстве Израиля будут новые министры, а премьер-министр Нетаньяху займет офис".



По его словам, Данон отказывается рассматривать разногласия внутри "Ликуд" как политическую интифаду, организованную членами его партии против премьер-министра. Он считает, что это отражает демократизацию его движения.



"Мы одна демократическая фракция. Иметь амбиции, говорить и спорить - законно. Это не партия одного человека, как у Лапида и Либермана, и это хорошо", - заявил Данон.



На вопрос не окажется ли ошибкой его решение сосредоточить свои усилия на стремлении достичь поста спикера Кнессета, Данон ответил:

"У меня очень прямой стиль. Это роль, к которой я стремлюсь, и я думаю, что подхожу для этой роли. У меня есть необходимая квалификация и опыт работы в Кнессете, а также международный политический опыт, но у нас демократия. Будем бороться и уважать результат. Я надеюсь получить доверие премьер-министра и членов моей фракции завтра в полдень".



Данон предпочиел не комментировать, что будет, если он не получит должность спикера, и будет ли он претендовать на пост министра, отметив, что он "сосредоточен на этой борьбе" и надеется на успех.