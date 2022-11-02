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Дани Данон: "Первое, что нужно - сформировать национальное правительство"
02.11.2022 08:06 Ольга Белозерова

Дани Данон: "Первое, что нужно - сформировать национальное правительство"

Дани Данон, член партии "Ликуд", дал интервью Галей ЦАХАЛ. На вопрос, попытается ли "Ликуд" сформировать правительство единства с Ганцем, Данон ответил:

"Первое, что нужно сделать, - это сформировать национальное правительство, которое будет управлять страной. После этого, если есть желающие с нами посидеть, можно будет поговорить. Первое, что мы сделаем, это сформируем правительство с нашими партнерами, которые вместе с нами воевали в оппозиции". 

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