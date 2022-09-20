



Дани Данон о выступлении Лапида в ООН: "Он - не Нетаниягу, будет скучно"

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон высказался о грядущем выступлении премьер-министра Яира Лапида на Генассамблее ООН.



По словам Данона, Лапид это не Нетаниягу, в его выступлении не будет напряжения. Об этом сообщает Ynet.



"Лапид - это не Нетаниягу. Не будет напряжения, а, значит, будет неинтересно. В основном он будет выступать перед израильской аудиторией", - заявил Данон.



Также Дани Данон заявил, что "обратил бы внимание на выступление Абу Мазена", имея в виду председателя ПА Махмуда Аббаса.



"Я понимаю, что он готовит нам сюрприз и собирается просить о признании палестинского государства. Его нельзя недооценивать, даже если это не сработает - он сумеет поставить нас в неловкое положение", - считает Данон.



