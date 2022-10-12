



Дани Данон о сделке с Ливаном: "Усилит шантаж против Израиля"

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон раскритиковал соглашение о морской границе с Ливаном.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Сдача Лапида террористической группировке "Хизбалла" усилит шантаж против Израиля. Я уже несколько недель говорю об опасном соглашении с Ливаном, с которым спешит Лапид, скрывая информацию от общественности и избегая обсуждения на правительственных форумах Израиля. Соглашение, которое было одобрено сегодня кабинетом министров, представляет собой полную капитуляцию перед угрозами террористической группировки "Хизбалла" и ее генерального секретаря Хасана Насраллы и будет служить только усилению шантажа против Израиля в регионе. Соглашение включает отказ от значительных стратегических частей газового месторождения Кана стоимостью в сотни миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на террористическую деятельность "Хизбаллы", а не гражданам Израиля", - заявил Данон.



