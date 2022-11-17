



Дани Данон не сомневается: Смотрич будет высокопоставленным министром

Член партии "Ликуд" Дани Данон считает, что лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич получит пост министра в новом правительстве.



"Я не сомневаюсь, что Смотрич будет высокопоставленным министром в следующем правительстве", - заявил Данон на радио "Решет Бет".



Также член "Ликуда" прокомментировал избрание нового спикера Кнессета, на пост которого он претендует.



"Я встречусь с Нетаниягу Я надеюсь заручиться его поддержкой", - сказал Дани Данон.