Дани Данон не сомневается: Смотрич будет высокопоставленным министром
Член партии "Ликуд" Дани Данон считает, что лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич получит пост министра в новом правительстве.
"Я не сомневаюсь, что Смотрич будет высокопоставленным министром в следующем правительстве", - заявил Данон на радио "Решет Бет".
Также член "Ликуда" прокомментировал избрание нового спикера Кнессета, на пост которого он претендует.
"Я встречусь с Нетаниягу Я надеюсь заручиться его поддержкой", - сказал Дани Данон.