



Дани Данон: "Мы не навредим правам меньшинств"

Депутат партии "Ликуд" Дани Данон заявил, что новое правительство не навредит правам меньшиств.



Таким образом Данон прокомментировал возмущение, вызванное заявлением депутатом "Религиозного сионизма" Орит Струк, которая настаивает на том, чтобы соблюдающие религиозные обычаи врачи не были обязаны проводить лечение, противоречащее Галахе.



"Мы будем теми, кто будет отвечать за новое правительство, и нет нужды впадать в ярость при каждом возмутительном заявлении. Мы не нанесем ущерба правам любого меньшинства", - заявил Данон.