



Дани Данон: "Лапид озабочен только своей предвыборной кампанией"

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон раскритиковал речь Яира Лапида на Генассамблее ООН, сообщает "Аруц Шева".



"Яир Лапид управляет Государством Израиль исключительно в соответствии с потребностями своей избирательной кампании и своей партии. Государству Израиль нужен лидер, а не участник кампании в образе премьер-министра", -- сказал бывший дипломат.



Дани Данон подчеркнул: "То внимание, которое Лапид привлек к палестинской проблеме, а не к иранской угрозе, доказывает, что он озабочен только своей предвыборной кампанией, а не продвижением интересов Государства Израиль".