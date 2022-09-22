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Дани Данон: "Лапид озабочен только своей предвыборной кампанией"
22.09.2022 21:53 Ольга Белозерова

Дани Данон: "Лапид озабочен только своей предвыборной кампанией"

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон раскритиковал речь Яира Лапида на Генассамблее ООН, сообщает "Аруц Шева".

"Яир Лапид управляет Государством Израиль исключительно в соответствии с потребностями своей избирательной кампании и своей партии. Государству Израиль нужен лидер, а не участник кампании в образе премьер-министра", -- сказал бывший дипломат.

Дани Данон подчеркнул: "То внимание, которое Лапид привлек к палестинской проблеме, а не к иранской угрозе, доказывает, что он озабочен только своей предвыборной кампанией, а не продвижением интересов Государства Израиль". 

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