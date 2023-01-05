



Дани Данон: "Каждый имеет право пойти на Храмовую гору"

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Дани Данон прокомментировал международную реакцию на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Данон выразил мнение, что Бен-Гвир имел право посетить святое место, сообщает "Аруц Шева".



"Я думаю, что это законно. Каждый имеет право пойти на Храмовую гору, будь он мусульманином, христианином или евреем. Тот факт, что мы разрешили этот визит, показывает, что это правительство не боится террористической организации ХАМАС. Мы верим в наш суверенитет в Иерусалиме и позаботимся о том, чтобы каждый еврей, который хочет приехать и исповедовать свою религию в Иерусалиме на Храмовой горе, сможет это сделать", - подчеркнул Данон.



Данон отметил, что его не беспокоит, что такая политика может осуществляться за счет отношений с арабскими государствами или что она может поставить под угрозу будущее расширение соглашений Авраама.



"Я на связи со многими своими коллегами в других региональных столицах. Они поддерживают позицию палестинцев по этому вопросу, но знают, что мы верим в свободу вероисповедания. Когда вы говорите о свободе вероисповедания, сосуществовании и терпимости, в центре внимания находится вопрос о праве людей исповедовать свою религию", - сказал депутат "Ликуда".