



Дани Данон: "Хан аль-Ахмар должен быть эвакуирован"

Через две недели израильское правительство должно будет представить свой ответ в БАГАЦ по поводу судьбы аванпоста Хан аль-Ахмар.



Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Дани Данон заявил, что правительство должно назначить дату выселения. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Хочу напомнить, что это незаконное поселение бедуинов в районе Мишор-Адумима, куда они заселились преступным путем при финансировании Евросоюза, и давно принято решение об эвакуации Хан аль-Ахмара что не реализовано. Поэтому призывают отсюда своих друзей в "Ликуд" и наших партнеров дать очень краткий ответ в суд: Дата. Дайте ответ с датой выселения Хан аль-Ахмар. Не нужно слишком много говорить, не нужно начинать с отсрочек, это уже делали левые правительства в прошлом", - заявил Данон.