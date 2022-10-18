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Дани Данон: "Это громкий провал Лапида"
18.10.2022 10:24 Ольга Белозерова

Дани Данон: "Это громкий провал Лапида"

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на решение правительства Австралии отозвать признание "Западного Иерусалима" столицей Израиля.

По его мнению, это громкий провал премьер-министра Израиля Яира Лапида. Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Это громкий провал со стороны Лапида. Будучи послом в Организации Объединенных Наций, я активно лоббировал в правительстве Австралии признание Иерусалима столицей Израиля. Политический дилетантизм Лапида и речь, которую он произнес на Генеральной Ассамблее ООН, разрушили трудную и сложную политическую работу по международному признанию Иерусалима исключительной столицей Государства Израиль. Правительство Лапида - это катастрофа для международных отношений Израиля", - заявил Дани Данон.

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