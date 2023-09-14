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Дани Данон: Бен-Гвир просто решил попасть в заголовки газет
14.09.2023 11:16 Наталья Богинская

Дани Данон: Бен-Гвир просто решил попасть в заголовки газет

Депутат Кнессета от партии “Ликуд” Дани Данон прокомментировал 14 сентября решение фракции “Оцма Йегудит” более не соблюдать коалиционную дисциплину
 
“Есть ощущение, что Итамар Бен-Гвир просто решил попасть в заголовки газет, и, пока он угрожает, нам нужно успокоиться. Каждый министр должен заниматься делами своего ведомства. Перед нами стоит много задач, я не думаю, что коалиция на пороге кризиса”, – сказал он.  
 
По словам Данона, “вряд ли правительство находится на грани роспуска, и не стоит искусственно раздувать кризис. Нам  необходимо создать еще один механизм для диалога”. В отношении предложения спикера Кнессета Амира Оханы создать конституционный суд вместо Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Данон высказал свое мнение.

“Мы не должны выдвигать идеи до того, как начнутся дискуссии”, – считает он.  

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