



Дани Данон: Бен-Гвир просто решил попасть в заголовки газет

Депутат Кнессета от партии “Ликуд” Дани Данон прокомментировал 14 сентября решение фракции “Оцма Йегудит” более не соблюдать коалиционную дисциплину.



“Есть ощущение, что Итамар Бен-Гвир просто решил попасть в заголовки газет, и, пока он угрожает, нам нужно успокоиться. Каждый министр должен заниматься делами своего ведомства. Перед нами стоит много задач, я не думаю, что коалиция на пороге кризиса”, – сказал он.



По словам Данона, “вряд ли правительство находится на грани роспуска, и не стоит искусственно раздувать кризис. Нам необходимо создать еще один механизм для диалога”. В отношении предложения спикера Кнессета Амира Оханы создать конституционный суд вместо Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Данон высказал свое мнение.



“Мы не должны выдвигать идеи до того, как начнутся дискуссии”, – считает он.