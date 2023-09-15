



Дан Илуз: суверенитет над Иудеей и Самарией сейчас или никогда

Депутат Кнессета от "Ликуда" Дан Илуз призвал установить суверенитет над Иудеей и Самарией немедленно, пока не стало слишком поздно.



По данным интернет-издания "Аруц Шева", об этом он сказал на онлайн-конференции "От Осло к суверенитету".



"У нас самая правая коалиция за всю историю. Если мы не сделаем этого сейчас, то нам придется винить себя за то, что мы упустили эту уникальную возможность", - считает депутат.



По словам Илуза, члены коалиции и оппозиции, среди которых Бени Ганц и Яир Лапид, может и не поддерживают идею относительно Иудеи и Самарии, зато выступают за суверенитет в долине реки Иордан.



"Это может стать хорошей отправной точкой и действительно объединить народ Израиля в эти времена разногласий", - добавил он.



В то же время, Илуз считает, что нельзя поступаться идеей в отношении Иудеи и Самарии в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.