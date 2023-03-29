



Дан Илуз направил письмо Конгрессу США: Байден “перешел красную черту”

Депутат от “Ликуда” Дэн Илуз направляет письмо в Конгресс США с жалобой на критику президентом Байденом плана реформы судебной системы правительства Нетаниягу.



Илуз пишет: “Я чувствую, что заявление, сделанное вчера, пересекает красную черту в отношениях между нашими двумя великими странами“.



“Друзья не поступают так по отношению друг к другу, — добавляет он. - Пожалуйста, используйте все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, чтобы подобные проблемные заявления больше не повторялись“.



Он также предлагает законодателям США брифинг о событиях, происходящих в Израиле. Илуз стал депутатом с января.