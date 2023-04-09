



Дан Илуз - CNN: Ни одна страна не может отказаться от права на самооборону

Депутат Кнессета Дан Илуз (“Ликуд”) дал интервью корреспонденту CNN Бекки Андерсон о недавних столкновениях между Израилем и террористами во время праздника Песах, в ходе которого было убито несколько мирных жителей, десятки ракет были выпущены по Израилю из Газы и Ливан, а также произошли столкновения между полицией и мусульманскими бунтовщиками на Храмовой горе.



Илуз исправил сообщения CNN о том, что израильская полиция в последние дни “штурмовала” мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. “Во-первых, мы не штурмовали Аль-Аксу. Мы реагировали на насилие в отношении израильской полиции, они вынуждали нас ”, - сказал он.



Относительно недавних ракетных и террористических атак против израильских граждан, он сказал: "Мы не откажемся от права на самооборону. Ни одна страна не может отказаться от своего права на самооборону. И когда мы отвечаем на нападения, мы делаем это не из чувства мести. Но мы делаем это потому, что понимаем: если мы не ответим на нападения силой, то эти нападения будут становиться все больше и больше нападениями на израильтян. И они должны сказать, что нападения на израильтян, которые происходят прямо сейчас из Ливана или из Газы".



"Они нападают на израильских гражданских лиц, они не только не делают различий между гражданскими и военными, они нацеливаются на гражданских лиц. Это самое явное [нарушение] международного права. И против этого должен выступать весь свободный мир", - сказал депутат.

