



Дан Халуц: Нетаниягу - не патриот, Левин - робот



Бывший начальник Генштаба генерал Дан Халуц выступал в Ришон-Ле-Ционе и подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и правовую революцию.



Халуц заявил:: "Нетаниягу больше не является израильским патриотом, для него неважно - пусть государство развалится. Со времен Войны Судного Дня я не испытывал такой сильной тревоги, как сегодня. Я не сплю по ночам".



"Нетаниягу - не израильский патриот, его жена сказала это в 1999 году, и с тех пор это только растет. Гитлер тоже заговорил в 1920 году, но правителем он стал только в 1933 году. При чем здесь это? Я не сравниваю их, но сказать мне, что то, что было сказано в 1999 году, не имеет никакого значения? Это очень актуально", - сказал Халуц. "Все поведение доказывает, что это очень актуально. Поведение Нетаниягу сегодня доказывает, что он не израильский патриот".





Бывший начальник Генштаба обрушился на министра юстиции Ярива Левина: "Ярив Левин - робот, у него нет выражения на лице. Он говорит, что готов говорить, но не готов остановить процесс". Что касается министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, Халуц сказал: "Он - младенеец, который бесится в магазине игрушек. Кто этот человек?"