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Дан Халуц: это - вторая Война За Независимость
18.03.2023 20:21 Аркадий Бочаровский

Дан Халуц: это - вторая Война За Независимость

Тысячи протестующих вышли на перекресток Хорев в Хайфе. По оценкам полиции, их там около 50 тысяч. Они размахивают израильскими флагами и флагами гордости. 

На демонстрации выступил бывший начальник Генштаба Дан Халуц, который, обращаясь к ультраортодоксам, сказал: "Вам следует начать изучать профильные предметы - ведь самолеты F-16- это только на английском языке". 

Он призвал демонстрантов приводить с собой на акции протеста больше людей, чтобы расширить их: "Это освободительная война Государства Израиль. И так же, как мы выиграли первую освободительную войну, вы выиграете вторую освободительную войну".

 

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