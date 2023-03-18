



Дан Халуц: это - вторая Война За Независимость

Тысячи протестующих вышли на перекресток Хорев в Хайфе. По оценкам полиции, их там около 50 тысяч. Они размахивают израильскими флагами и флагами гордости.



На демонстрации выступил бывший начальник Генштаба Дан Халуц, который, обращаясь к ультраортодоксам, сказал: "Вам следует начать изучать профильные предметы - ведь самолеты F-16- это только на английском языке".



Он призвал демонстрантов приводить с собой на акции протеста больше людей, чтобы расширить их: "Это освободительная война Государства Израиль. И так же, как мы выиграли первую освободительную войну, вы выиграете вторую освободительную войну".



