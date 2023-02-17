



"Дал информацию против сына Байдена". На Кипре арестован израильский профессор



Галь Люфт, израильский профессор, специализирующийся в области безопасности и энергетики, был арестован вчера, 16 февраля, кипрской полицией в международном аэропорту Ларнаки, когда он планировал вылететь обратно в Израиль.



Люфт был арестован из-за ордера на арест, выданного Интерполом по запросу США, где его определили как "разыскиваемого за правонарушения, связанные с экспортом оружия в Ливию и Китай".



Его подозревают в заговоре с целью совершения тяжких преступлений, ложных заявлениях и других преступлениях, которые он якобы совершал с 2015 года по сегодняшний день.





Профессор Люфт, подполковник запаса, предстал сегодня перед судьей в Ларнаке, и срок его задержания был продлен до очередного слушания, которое состоится через неделю в окружном суде кипрского города, где обсуждаются международные запросы об экстрадиции.



Его адвокат Мордехай Цыбин, специализирующийся на обращении с израильскими задержанными за рубежом, заявил, что это был определенно политический арест и попытка нейтрализовать Люфта из-за информации, которую он предоставил по делу о коррупции, в котором предположительно замешан Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена.





"Арест произошел через четыре года после того, как Люфт сотрудничал со следователями ФБР и Министерством юстиции США, помогая им информацией об этом деле", - утверждает он.



Предполагаемая встреча Люфта со следователями произошла в 2019 году, когда он предоставил уличающую информацию против Байдена-младшего.