



"Дайте Украине ПВО" - обращение премьера Эстонии и президента Еврокомиссии



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированным российским обстрелом украинских городов, включая Киев.



Они записали обращение в эстонской Нарве, стоя позади пропускного пункта которой начинается Россия.



"Шокирована и возмущена ракетными ударами по украинским городам. Путинская Россия еще раз продемонстрировала миру, за что она выступает - за варварство и террор", – сказала Урсула фон дер Ляйен.



"Я знаю, что украинцев этим не запугать. И украинцы знают, что мы будем рядом с вами - столько, сколько будет необходимо", - добавила она.



Каллас сказала, что лучший способ поддержать Украину – это ускорить предоставление ей помощи.



"Целью России является гражданское население. Украина нуждается в системе ПВО, чтобы защитить своих людей", - добавила она.

