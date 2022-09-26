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Дагестанцы добились отмены мобилизации - СМИ
26.09.2022 20:18 Ольга Белозерова

Дагестанцы добились отмены мобилизации - СМИ

В социальных сетях появился указ главы Дагестана об отмене частичной мобилизации в регионе на фоне масштабных протестов, которые прошли в Махачкале, Хасавюрте и других городах.

Фотографию указа публикуют российские Telegram-каналы.

"В связи с качественным выполнением мероприятий частичной мобилизации в Республике Дагестан… Приказываю приостановить до отдельного распоряжения все мероприятия, проводимые согласно приказа военного комиссара от 21 сентября", - говорится в документе.

Официально информация об отмене мобилизации в Дагестане не была подтверждена. 

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