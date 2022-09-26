



Дагестанцы добились отмены мобилизации - СМИ

В социальных сетях появился указ главы Дагестана об отмене частичной мобилизации в регионе на фоне масштабных протестов, которые прошли в Махачкале, Хасавюрте и других городах.



Фотографию указа публикуют российские Telegram-каналы.



"В связи с качественным выполнением мероприятий частичной мобилизации в Республике Дагестан… Приказываю приостановить до отдельного распоряжения все мероприятия, проводимые согласно приказа военного комиссара от 21 сентября", - говорится в документе.



Официально информация об отмене мобилизации в Дагестане не была подтверждена.