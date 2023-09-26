



Да – соглашению с Саудовской Аравией, но не любой ценой

В 2012 году состоялось впечатлившее многих выступление Нетаниягу с трибуны ООН, в ходе которого он продемонстрировал присутствующим чертеж атомной бомбы и красными чернилами провел черты, которые, с его точки зрения, Израиль не допустит пересечь на пути Ирана к созданию ядерного оружия.

Но, как оказалось, речи – это одно, а действительность – совсем другое. В феврале нынешнего года инспекторы Международного комитета по атомной энергии обнаружили, что Иран обогащает уран уже на 84%. Иными словами – Тегеран все ближе на пути к обогащению урана до критических 92%, позволяющих создать ядерную бомбу.



Только на этой неделе, в связи с годовщиной войны между Ираном и Ираком, иранские власти продемонстрировали беспилотный летательный аппарат с наибольшей дальностью полета в мире. Судя по опубликованной информации, этот беспилотник способен преодолеть расстояние в 2000 км и лететь без перерыва 24 часа. Он может нести до 300 кг груза, кроме баллистических гиперзвуковых ракет.



Подведя итог, можно сказать: Нетаниягу провалился.



Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу, 22 сентября 2023 года, Нетаниягу с пафосом рассказал о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Никто не станет спорить с тем, что установление отношений с этой страной очень важно и позитивно. Однако Нетаниягу, как ему свойственно, "забыл" сказать, какова цена, которую нам придется за это заплатить? И, осознавая всю важность и полезность процесса нормализации с Саудовской Аравией, мы обязаны спросить себя, оправдана ли эта цена?



Судя по сообщениям, в рамках соглашения с Саудовской Аравией, Израиль даст согласие на обогащение урана в этой стране, а это означает израильское согласие с программой саудитов на создание ядерного оружия. Ведь совершенно очевидно, что страна, обладающая самыми большими запасами нефти в мире, не нуждается в ядерной программе в иных, мирных, целях. Любой здравомыслящий человек понимает, что этой стране не нужна ядерная программа для строительств атомных электростанций с целью получения электроэнергии. Так почему же Саудовской Аравии так важно согласие Израиля по этому вопросу? Они хотят нашего одобрения, потому что прекрасно помнят, Израиль отреагировал на подобное в случаях с Ираком и Сирией.



Израильское согласие с программой Саудовской Аравии по разработке ядерного оружия может иметь далеко идущие последствия, как в региональном, так и в глобальном масштабе. Как заявил Нетаниягу, это соглашение приведет к созданию нового Ближнего Востока. Но ведь это будет Ближний Восток, пустившийся в бесконечную и неконтролируемую ядерным гонку!



В такой ситуации Израилю будет очень сложно объяснить, почему мы дали согласие на разработку ядерного оружия Саудовской Аравии, в то время, как отказываем в этом другим странам. Например, Египту, с которым Израиль подписал мирный договор десятки лет назад, или Турции? Очевидно, что следом за Египтом и Турцией, такие страны, как Алжир и Марокко, тоже присоединятся к гонке вооружений, и результатом станет неуправляемый ядерный Ближний Восток.



Все кошмарные голливудские сценарии померкнут перед тем, что может начаться в нашем регионе, поскольку нельзя знать заранее, в чьи руки, в итоге, попадет тот или иной вид ядерного оружия, будь оно тактическим или так называемой "грязной" бомбой.



Создавшаяся ситуация вынудит Израиль предпринять совершенно новые шаги, возможно, стоимостью в десятки или сотни миллиардов шекелей. Таких денег, если они понадобятся, в госбюджете нет. И если они действительно понадобятся, придется идти на драматическое сокращение расходов по важнейшим направлениям - таким, как образование, социальное обеспечение, здравоохранение и другим.



Необходимо отметить, что на данном этапе непонято, в какой степени наши военные специалисты были задействованы в переговорном процессе, и насколько им известны все детали - от самых незначительных до очень серьезных. Неизвестно также, провели ли канцелярия главы правительства и соответствующие министерства необходимую подготовительную работу, чтобы уяснить, каково будет влияние этого процесса в будущем на Израиль и на весь регион? В связи с этим, я обратился на днях к государственному контролеру с требованием проверить все этапы процесса принятия решений и удостовериться, что интересы Израиля в сфере безопасности не пострадают.



Мой основной вывод из происходящего: «Да - нормализации отношений с Саудовской Аравией, но ни в коем случае не ценой получения саудовскими властями ядерного оружия». Гонка ядерных вооружений в нашем регионе поставит в опасное положение в первую очередь Израиль, а затем – и весь регион.



Авигдор Либерман, глава партии Наш дом Израиль, депутат Кнессета