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Д. Медведев: в подготовке мятежа участвовали офицеры элитных частей и иностранцы
24.06.2023 22:08 Аркадий Бочаровский

Д. Медведев: в подготовке мятежа участвовали офицеры элитных частей и иностранцы

Иностранные специалисты и офицеры из элитных частей Вооруженных сил (ВС) России могли принимать участие в подготовке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«С учетом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участии в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — цитирует Медведева ТАСС.

Руководство страны не допустит захвата власти «свихнувшимися преступниками», заверил он.

 

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