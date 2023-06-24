



Д. Медведев: в подготовке мятежа участвовали офицеры элитных частей и иностранцы

Иностранные специалисты и офицеры из элитных частей Вооруженных сил (ВС) России могли принимать участие в подготовке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



«С учетом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участии в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — цитирует Медведева ТАСС.



Руководство страны не допустит захвата власти «свихнувшимися преступниками», заверил он.



