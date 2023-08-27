



Полиция засекретила все сведения о кибератаке

Полиция Израиля объявила о запрете на публикацию каких-либо подробностей расследования кибератаки на больницу Мааней Ха-Йешуа.



В последние дни это дело было передано в совместное расследование киберподразделения Лахав 433 и Управлению по защите частной жизни.



Приказ о запрете на публикацию гласит: "Приказ запрещает прямо или косвенно публиковать любые детали расследования, любую информацию, в том числе личную или медицинскую, незаконно взятую из больницы или с серверов и компьютеров, на которых хранится информация, принадлежащая больнице или нынешним или прошлым пациентам больницы, включая любую информацию о личности пациентов и людей, информация о которых была похищена".



Около двух недель против больницы Мааней Ха-Йешуа была совершена кибератака, в результате которой были отключены административные компьютерные системы. В опубликованном позднее заявлении министерства здравоохранения, национальной системы киберзащиты и больницы Мааней Ха-Йешуа признается, что существует возможность утечки личных данных.