



Цвика Фогель: Террористов будут судить и приговорят к смертной казни

Бригадный генерал в отставке Цвика Фогель, бывший начальник штаба Южного командования и номер 10 в религиозном сионизме, прокомментировал свое вступление в Кнессет 25-го созыва.



"Мы уже разработали в начале этой избирательной кампании план работы, который основан на принятии новых законов в Государстве Израиль — закона об иммунитете для солдат и закона об обращении с теми, кто наносит ущерб Государству Израиль", - заявил Фогель.



Фогель также заявил, что для террористов, которые стреляют в граждан Израиля, должна быть введена безусловна высшая мера наказания.



"Террористы будут приговорены к смертной казни. Я не собираюсь стрелять в него, пока он лежит на полу. Он террорист? Его будут судить, и приговором будет смертная казнь. Я не буду превращать армию и силовые структуры в убийц или наемников, забудьте об этом".



"Будет целый ряд действий, которые мы предпримем, чтобы объяснить террористам, что у нас в тюрьме степень магистра не получишь и тебя не заменят при обмене пленными. Вот что я думаю и я всегда думал еще до того, как пришел в "Оцма Иегудит". Я всегда говорил одно и то же. Мне не нравятся формулировки Галя,Сабева и Сельмы, против нас воюет враг, мечтающий построить "Исламское государство" на руинах Израиля. Он действует методом террора в войне на истощение, это надо остановить", - подчеркнул он.



На вопрос, принимает ли Бен-Гвир его подход к борьбе с терроризмом, Фогель признал, что "это мой подход, он не изменился, я выражаю его и Итамару, я не меняю своих взглядов. Думаю, он согласен с тем, что это правильный путь, что, в конце концов, для этого необходимо нанести ущерб самому ценному активу другой стороны, а именно их головам".



"Это победит терроризм, мы этого не сделали до сих пор. Давайте доводить дело до конца, чтобы не повторять одно и то же и надеяться, что результат будет другим. Мир и безопасность нельзя купить за деньги, уступки и компромиссы - так не получится", — сказал Фогель.



Что касается заявления о том, что любое лицо, нелояльное государству и не понимающее его интересов, должно быть депортировано, Фогель пояснил, что выступает "за депортацию любого, кто работает против существования Израиля, будь то с оружием или ртом.



"Я не готов взращивать в Израиле людей, которые желают и работают на его уничтожение. Я думаю, что мы должны защищать себя, демократия должна защищать себя. Я надеюсь, что мы воспользуемся общественным доверием, которое мы получили, чтобы привести демократию к состоянию, когда большинству действительно есть что сказать, давайте перестанем постоянно беспокоиться только о меньшинствах", - добавил Фогель.



"В настоящее время мы только выражаем желание, удастся ли нам воплотить его в жизнь в правительстве во главе с Нетаньяху? Надеюсь, иначе я не знаю, зачем создавать коалицию", — заключил он.

