Новости » Политика
Цвика Фогель: "Мы теряем территории в Галилее и Негеве"
24.11.2022 15:08 Ольга Белозерова

Цвика Фогель: "Мы теряем территории в Галилее и Негеве"

Цвика Фогель объяснил требование своей партии "Оцма Йехудит" получить портфель министерства по развитию периферии, Негева и Галилеи.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мы теряем территории в Галилее и Негеве. В прошлом это не было так известно, как сегодня. Например, в Негеве в настоящее время есть тысячи теплиц по выращиванию марихуаны, которые загребают миллионы шекелей для своих владельцев. Мы хотим запустить легальную индустрию, которая откроет Негев и позволит бедуинам стать его частью", - заявил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы