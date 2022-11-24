



Цвика Фогель: "Мы теряем территории в Галилее и Негеве"

Цвика Фогель объяснил требование своей партии "Оцма Йехудит" получить портфель министерства по развитию периферии, Негева и Галилеи.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мы теряем территории в Галилее и Негеве. В прошлом это не было так известно, как сегодня. Например, в Негеве в настоящее время есть тысячи теплиц по выращиванию марихуаны, которые загребают миллионы шекелей для своих владельцев. Мы хотим запустить легальную индустрию, которая откроет Негев и позволит бедуинам стать его частью", - заявил он.