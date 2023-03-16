



Цвика Фогель допрошен по подозрению в подстрекательстве к терроризму

Более чем через две недели после заявления “Хавара сожжена, вот что я хочу видеть” в отношении депутата Кнессета от “Оцма Йегудит” Цвики Фогеля за предполагаемое подстрекательство к терроризму проводится расследование под контролем Лахав 433.



Фогель был не единственным членом коалиции, который высказался в таком духе. Министр финансов Бецалель Смотрич сделал заявление, за которое он впоследствии извинился: “Хавара должна быть стерта”.



Товарищ Фогеля, депутат Кнессета от “Оцма Йегудит”, Ицхак Кройцер, заявил на заседании Комитета по конституции, закону и правосудию: “Эти ребята черпали вдохновение в полуторамесячных демонстрациях”.



Депутат от “Ликуд” Талли Готлив заявила после беспорядков, что не будет осуждать “людей в час печали”, добавив: ”Я умоляю мирных жителей сделать глоток воздуха и позволить ЦАХАЛу защищать мирных жителей”.



Комментируя расследование, которое было вызвано заявлениями Фогеля, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир сказал: “Генеральный прокурор продолжает преследование членов “Оцма Йегудит” и правых”.



Адвокат Ариэль Аттари, представляющий Фогеля, считает, что “это излишнее расследование”. По его словам, Цвика Фогель “подчеркнул, что он против того, чтобы гражданские лица брали правосудие в свои руки, что только ЦАХАЛ должен бороться с терроризмом и что любые его комментарии, которые подразумевают обратное, являются лишь метафорами”.