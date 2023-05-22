



Цвика Фогель: Без нас у Нетаниягу нет идеологического костяка



Депутат Кнессета Цвика Фогель от “Оцма Йегудит” написал в Twitter: “Биньямин Нетаньяху знает, что без нас у него нет идеологического костяка и правой коалиции. Недостаток финансирования Негева и Галилеи, а также развития периферии – красная линия для меня”.



“Если увеличение бюджета не будет одобрено, я посоветую фракции не поддерживать все бюджетное предложение. Моя приверженность народу Израиля сильнее, чем моя лояльность коалиции”, – добавил он.

