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Цвика Фогель: Бен-Гвир может уволить Шабтая
17.02.2023 13:56 Алина Груднева

Цвика Фогель: Бен-Гвир может уволить Шабтая

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир может уволить главу полиции Коби Шабтая, если тот не будет "следовать его линии".

Такое заявление утром, 17 февраля, сделал депутат "Оцма Йехудит" Цвика Фогель в комментарии "Кан Решет Бет".

"Если Шабтай не готов принять новую линию, у него может не быть выбора, кроме как уволить его. Глава полиции должен действовать в соответствии с политикой, изложенной избранным должностным лицом", - сказал он.

Соответствующий комментарий он предоставил после того, как между Бен-Гвиром и Шабтаем начала расти напряженности из-за требования министра к полиции активизировать усилия по сносу арабских построек в Восточном Иерусалиме.
 

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