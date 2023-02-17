



Цвика Фогель: Бен-Гвир может уволить Шабтая

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир может уволить главу полиции Коби Шабтая, если тот не будет "следовать его линии".



Такое заявление утром, 17 февраля, сделал депутат "Оцма Йехудит" Цвика Фогель в комментарии "Кан Решет Бет".



"Если Шабтай не готов принять новую линию, у него может не быть выбора, кроме как уволить его. Глава полиции должен действовать в соответствии с политикой, изложенной избранным должностным лицом", - сказал он.



Соответствующий комментарий он предоставил после того, как между Бен-Гвиром и Шабтаем начала расти напряженности из-за требования министра к полиции активизировать усилия по сносу арабских построек в Восточном Иерусалиме.

