



Цуркову могут обменять на иранского террориста, готовившего нападения на Кипре



По сообщениям газеты Al-Sharq Al-Awsat, между Ираном и Израилем при посредничестве России ведутся тайные переговоры об обмене пленными.



Целью переговоров является освобождение похищенной в Ираке гражданки Израиля и России Елизаветы Цурковой в обмен на освобождение иранского террориста Юсуфа Шахабази, захваченного спецслужбами Израиля при попытке организовать террористические акты против израильтян на Кипре.



В выходные пресс-секретарь иракского правительства Бассем аль-Авади заявил, что правительство Ирака начало официальное расследование по факту похищения израильской гражданки Цурковой. Он также сказал, что "не будет никаких официальных заявлений по этому вопросу, пока правительство не завершит расследование".



Это первое упоминание официальным лицом страны об инциденте с похищением. Кроме того, газета The New York Times недавно раскрыла новые подробности похищения молодой женщины. По данным издания, Цуркову похитили в конце марта после того, как она вышла из кафе в районе Карада в Багдаде. На данный момент неизвестно, кто ее похитил, но ее удерживает шиитская про-иранская милиция "Катаиб Хизбалла".