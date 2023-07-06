



Cуд освободил из под стражи протестующих, задержанных в Иерусалиме и Тель-Авиве

Все протестующие, арестованные прошлой ночью во время демонстраций в Иерусалиме и Тель-Авиве, были освобождены, несмотря на попытки полиции оставить многих из них под стражей.



Мировой суд Иерусалима запретил девяти демонстрантам, арестованным в Иерусалиме возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, участвовать в демонстрациях в течение двух месяцев.



Полиция просила продлить срок их содержания под стражей на пять дней, но суд отклонил это требование.



Полиция заявила, что арестовала 15 человек в Тель-Авиве. Все задержанные были отпущены сегодня утром, сообщает Kan. Также освобожден протестующий, арестованный в Реховоте.

