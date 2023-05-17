



ЦРУ запустило канал в Telegram для вербовки россиян

Центральное разведывательное управление США запустило Telegram-канал. Там опубликовали видео с инструкциями, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Об этом пишет CNN.



Участвующие в проекте сотрудники ЦРУ заявили, что война россии в Украине создала историческую возможность, “чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, которая нужна Соединенным Штатам”. После начала российского вторжения ЦРУ уже вербовало россиян и, по словам чиновников, предварительная операция была успешной.



По словам одного из должностных лиц, есть надежда, что россияне, работающие в деликатных сферах и имеющие доступ к ценной информации, услышат призыв американцев. Он звучит так: “Мы понимаем вас, может быть, лучше, чем вы думаете”.



"Мы хотели донести до русских на их языке, что мы знаем, через что они проходят", – добавил собеседник CNN.



По его словам, в видео не упоминается Путин или даже война в Украине, отчасти потому, что это было бы “лишним”, а также потому, что оно опирается на “вневременные” темы, с помощью которых можно убедить недовольных властью россиян обратиться в ЦРУ .



Пока ЦРУ вербует россиян за границей, ФБР запустило подобный проект, направленный на россиян в Соединенных Штатах. Побывавших в посольстве в Вашингтоне находят через мобильные телефоны.