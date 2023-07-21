



ЦРУ о будущем Пригожина: месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным

Президент России Владимир Путин думает над тем, как отомстить основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину за его попытку бунта.



По данным ВВС, такое мнение выразил директор ЦРУ Уильям Бернс.



Он в очередной раз отметил, что мятеж Пригожина проявил слабы места в режиме Путина. По мнению Бернса, поскольку глава Кремля пока не решился, что делать в основателем ЧВК "Вагнер", он пытается выиграть время.



"Путин – человек, который считает, что месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. По моему опыту Путин — настоящий апостол возмездия, поэтому я буду удивлен, если Пригожину удастся избежать дальнейшей ответственности", — считает Бернс.

