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Crime Minister рассорился с Силами Каплан
13.07.2023 08:35 Аркадий Бочаровский

Crime Minister рассорился с Силами Каплан

Один из лидеров движения Crime Minister, Ишай Адас, опубликовал торжественное и драматическое заявление о “разрыве всяких отношений” с “объединенным штабом протестов” и Силами Каплан.

Crime Minister сообщил израильскому народу следующее: “Просто сообщение. С этого момента я больше не имею никакого отношения к любой  деятельности или "демонстрации" "Силы Каплан", Каплан в целом, ни к какой другой демонстрации или деятельности любой из "организаций", входящих в "Штаб борьбы".

Независимы. Как всегда.
На нашем собственном пути.
Мы постараемся предложить достойные альтернативы в меру наших весьма ограниченных возможностей.

"Один блок вместе мы победим" - это не лозунг.
Это план работы и философия, которые я не в состоянии довести до выражения и реализации.

Боже, я пытался. Не желая и не имея возможности больше лгать себе и поддерживать то, чего я поддерживать не могу.

Никуда не пойду!!! Я посвятил борьбе 6,5 лет своей жизни!!! Буду продолжать конечно!!! Немного по другому”.

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