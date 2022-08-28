



Crime Minister призывают к протесту против Бен-Гвира в Эйлате

Организация Crime Minister призывает к проведению в Эйлате протеста против депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.



Соответствующее сообщение было опубликовано организацией в Facebook, сообщает "Аруц Шева".



Бен-Гвир уже ответил на организацию протеста против него: "Левые организации меня не пугают и не будут удерживать меня от продолжения моего путешествия на благо народа Израиля. Я приеду сегодня в город Эйлат, я послушаю жителей, и они услышат о моих планах в следующем правительстве".