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Crime Minister призывают к протесту против Бен-Гвира в Эйлате
28.08.2022 18:48 Ольга Белозерова

Crime Minister призывают к протесту против Бен-Гвира в Эйлате

Организация Crime Minister призывает к проведению в Эйлате протеста против депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира. 

Соответствующее сообщение было опубликовано организацией в Facebook, сообщает "Аруц Шева". 

Бен-Гвир уже ответил на организацию протеста против него: "Левые организации меня не пугают и не будут удерживать меня от продолжения моего путешествия на благо народа Израиля. Я приеду сегодня в город Эйлат, я послушаю жителей, и они услышат о моих планах в следующем правительстве". 

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