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Cпустя 10 дней: Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК “Вагнер”
03.07.2023 17:00 Ирина Демьянова

Cпустя 10 дней: Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК “Вагнер”

Попытка вооруженного переворота в России оказалась безуспешной благодаря верности личного состава вооруженных сил присяге, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России, пишут российские СМИ.

“Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи”, – сказал он.

Это первый комментарий Шойгу после попытки вооруженного переворота в России.

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка  мятежа со стороны ЧВК “Вагнер” и ее основателя Евгения Пригожина. В течение дня ЧВК “Вагнер” взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город, Пригожин также анонсировал поход на Москву. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации.

 

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