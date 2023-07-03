



Cпустя 10 дней: Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК “Вагнер”

Попытка вооруженного переворота в России оказалась безуспешной благодаря верности личного состава вооруженных сил присяге, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России, пишут российские СМИ.



“Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи”, – сказал он.



Это первый комментарий Шойгу после попытки вооруженного переворота в России.



В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка мятежа со стороны ЧВК “Вагнер” и ее основателя Евгения Пригожина. В течение дня ЧВК “Вагнер” взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город, Пригожин также анонсировал поход на Москву. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации.



