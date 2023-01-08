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COVID: в Израиле будут созданы пункты добровольного тестирования
08.01.2023 21:45 Евгения Маркова

COVID: в Израиле будут созданы пункты добровольного тестирования

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае и США, было принято решение создать пункты добровольного тестирования на COVID.

Министр здравоохранения Арье Дери поручил контроль за созданием пунктов министру транспорта Мири Регев и  уполномоченному по коронавирусу профессору Салману Зарка.

Все путешественники, прибывающие в Израиль из-за границы смогут пройти тестирование добровольно и бесплатно, как это принято в США, Австралии, Франции, Великобритании, Испании и других странах.
 

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