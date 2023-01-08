



COVID: в Израиле будут созданы пункты добровольного тестирования

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае и США, было принято решение создать пункты добровольного тестирования на COVID.



Министр здравоохранения Арье Дери поручил контроль за созданием пунктов министру транспорта Мири Регев и уполномоченному по коронавирусу профессору Салману Зарка.



Все путешественники, прибывающие в Израиль из-за границы смогут пройти тестирование добровольно и бесплатно, как это принято в США, Австралии, Франции, Великобритании, Испании и других странах.

