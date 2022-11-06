



COP27: израильская делегация отправилась в Египет

В воскресенье, 6 ноября, в Шарм-эш-Шейхе стартовала климатическая конференция COP27.

Израильская делегация отправилась в Египет, чтобы принять в ней участие.

Конференция продлится до 18 ноября.

"Израиль направил на COP27 наиболее значительную делегацию с момента начала международных конференций по этой теме. Министерство иностранных дел Израиля способствовало строительству одного из самых больших павильонов на конференции. Израиль представлен на самом высоком уровне президентом страны Ицхаком Герцогом, многими высокопоставленными должностными лицами как из государственного, так и из частного секторов", - сообщает МИД.

Делегацию возглавляют генеральный директор внешнеполитического ведомства Алон Ушпиз, специальный посланник МИД по вопросам изменения климата Гидеон Бахар, глава отдела МИД ООН и международных организаций и ответственный за представительство Израиля на конференции, Амир Вайсброд, посол Израиля в Египте Амира Орон и др.