



CNN: США передадут Украине конфискованное у Ирана оружие

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает издание CNN.



Источники сообщают, что центральное командование США должно объявить о таком решении уже на этой неделе.

Пока не ясно, на каких правовых основаниях США будут способствовать передачи оружия, ведь ООН требует, чтобы захваченное оружие уничтожали или хранили.



Добавим, что администрация Байдена уже несколько месяцев взвешивает, как легально передать украинцам оружие, которое хранится на объектах Центрального командования Вооруженных сил США по всему Ближнему Востоку.



Отметим, в США остро реагируют на угрозы со стороны Ирана. В частности, они осуждают помощь государства России.

Добавим, что в конце сентября в Иране показали на параде новый дрон с "наибольшей дальностью в мире".



В Госдепе США отреагировали на это, заявив, что новое вооружение в руках режима несет разрушение и хаос в странах и регионах, где Иран хочет увеличить свою роль. Учитывая это, Штаты собираются привлечь все возможные средства, чтобы привлечь Тегеран за это к ответственности.