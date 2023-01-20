



CNN: США и Германия не смогли договориться о танках для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2. Впрочем, стороны так и не смогли договориться. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.



Указано, что встреча глав Минобороны двух стран прошла накануне заседания "Рамштайна", которое состоится сегодня в Германии и посвящено оказанию военной поддержки Украине.



"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и "было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина", - пишет CNN.



Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были "очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса" в вопросе передачи танков.



Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин может согласиться на передачу Киеву танков Leopard 2 только если Вашингтон, в свою очередь, поставит свои Abrams.



Отметим, что этому поводу более оптимистично настроен новый министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, немецкие танки могут уехать в Украину и без американских.